Собянин рассказал о скором завершении строительства тоннелей БКЛ метро

Как реализуется важный транспортный проект города?

Важный этап строительства Большой кольцевой линии метро. В пятницу началась проходка 70-го заключительного тоннеля БКЛ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Instagram. Щит "Елена" пройдет от станции "Кленовый бульвар" до "Каширской". Сейчас в работе еще четыре тоннеля. Полностью завершить проходки на БКЛ планируется до конца этого года. Как отметил глава города, Большая кольцевая линия - один из главных проектов развития Московского транспортного узла. После его полного запуска москвичи будут экономить очень много времени.

По сигналу под аплодисменты под землей произошел исторический запуск: мощный щитовой комплекс "Елена" принялся за последний тоннель Большой кольцевой линии. Финальный участок длиной около километра соединит перегон между станциями "Каширская" и "Кленовый бульвар" на восточном участке БКЛ.

Работы на последнем тоннеле пройдут на глубине от 8 до 25 метров, в сложных условиях под плотно застроенными жилыми кварталами и в технической зоне действующих тоннелей Замоскворецкой линии метро. "Елена" проложит левый перегонный тоннель, а соседний правый уже заканчивает "Ольга".

"Также на восточном участке на сегодняшний день ведут проходку 10-метровые щиты. На перегоне от "Нагатинского Затона" до "Кленового бульвара" идет ТПМК "Лилия" - перегон пройден более чем на 70 процентов, на перегоне от "Печатников" в сторону "Нагатинского Затона" идет ТПМК "Виктория", он прошел 50 процентов своего интервала. И проходка от "Кленового бульвара" до площадки №2, где мы сейчас находимся, полностью завершена. Месяц назад здесь вышел щит-гигант "Победа", - рассказал директор проекта АО "Мосинжпроект" Роман Евтушенко.

Щитовую проходку всех тоннелей Большой кольцевой линии планируют полностью завершить до конца года. Это мегапроект в московском метростроении. Длина нового подземного контура - 70 километров. Таким образом, БКЛ может стать самой длинной кольцевой линией метро в мире, обогнав действующего "чемпиона" среди подземных колец – Вторую кольцевую линию Пекинского метро, ее длина - 57 километров. На схеме московской кольцевой линии рабочих участков становится все больше: уже открыты 12 станций. Всего же будет 31 станция и три электродепо.

"Большая кольцевая линия - это важнейшая стройка метростроения, не только Москвы, но и страны. 70 километров кольцевой линии во многом улучшают транспортную доступность большинства москвичей, даже тех, кто не пользуется метрополитеном в принципе, улучшает транспортную ситуацию в мегаполисе", - заявил Собянин.

Большая кольцевая линия соединяет все радиальные ветки, и в будущем позволит пассажирам экономить на поездках до 30 минут. В этом году планируется ввести еще 10 станций - девять новых и реконструированную "Каховскую". Полностью строительство Большого кольца завершится к концу следующего года.

Наталья Тарасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram