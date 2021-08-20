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На московском рынке нашли нелегальную осетрину

15:03
  • пятница
  • 20 августа 2021

Документов на деликатес у продавцов не было

Сотни килограммов рыбных деликатесов изъяли полицейские на одном из столичных рынков. Там в холодильниках нашли 4 центнера осетрины в свежемороженом и охлажденном виде, горячего и холодного копчения, а также 5 килограммов черной икры.

Никаких документов, подтверждающих легальное происхождение товара, продавцы не предъявили. А даже не смогли доказать соблюдение санитарных норм при перевозке и разделке рыбы, сообщает "ТВ Центр".

"Занесенные в Красную книгу Российской Федерации особо ценные водные биологические ресурсы были добыты, предположительно, браконьерским способом и реализовывались на одном из рынков на западе столицы. Сопроводительные документы на товар отсутствовали. Изъятые образцы направлены в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для проведения молекулярно-генетической экспертизы", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.  

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