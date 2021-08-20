СМИ: Путин высказал Байдену недовольство базами США в Центральной Азии

По данным WSJ, тема поднималась на встрече в Женеве

Кремль старается сохранить свои позиции в центральноазиатских странах. Президент России Владимир Путин на июньской встрече в Женеве с лидером США Джо Байденом высказался против размещения в этих государствах американских войск после вывода их из Афганистана, утверждает издание The Wall Street Journal.

Источники утверждают, что Путин особо обратил внимание Байдена на недопустимость присутствия американских солдат в Средней Азии. США раньше использовали базы в Узбекистане и Киргизии, однако покинули их в 2005 и 2014 году.

"Эта проблема усугубилась из-за краха афганского правительства и вооруженных сил", — пишет автор статьи Майкл Гордон. Он отмечает, что позиция России, кроме всего прочего, ограничивает. возможности США по использованию беспилотников в регионе. Подчеркивается, что теперь американцам придется пользоваться базами в Катаре и кораблями, размещенными в Персидском заливе. Этозначительно увеличивает расходы на операции.

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