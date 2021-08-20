Балет, джаз и поэзия: афиша на выходные в Москве

В столице пройдет множество интересных мероприятий

Впереди теплые и солнечные выходные. А значит, пришла пора насладиться волнующими джазовыми импровизациями! Тех, кто предпочитает классику, ждут жемчужины русского балета. Но настоящее раздолье в эти дни у любителей истории. Что интереснее: рыцарские записи Гумилёва или секреты пузатого самовара?

Первая выставка в новой столичной галерее интерьерного искусства – очень живая. Она не про вещи, а про людей. С одной стороны, как здесь говорят, "Джоконда" да Винчи – это ведь тоже интерьер. А с другой – мы сами выбираем то, что нас окружает.

Высокое мастерство, помноженное на игры разума, рождает удивительные вещи. Эта лампа дизайнера Игоря Куркина не что иное, как бронзовое латунное литьё. Космического масштаба.

Искрящаяся, словно бриллиант, ширма Александры Ярмольник – на самом деле витраж, коммунальная квартира Алексея Микулина – полностью пластилиновая. А "Венера" Михаила Редина – такая нежная и беззащитная - лишь до первого прикосновения.

Не меньше вариантов для выбора в эти выходные у ценителей балета. На сцене Москонцерт Холла – новая версия вечера одноактных балетов от театра классической хореографии "La Classique". Блистательные "Кармен" и "Вальпургиева ночь" дополнены премьерным Гран Па из балета "Пахита". Солисты – в предвкушении.

Тему гения, любви и превратностей судьбы продолжает высокая поэзия. "Гумилёв в гостях у Цветаевой". Именно так назвали выставку в доме-музее Марины Цветаевой. Да, поэты никогда не встречались лично. Да, у Николая Гумилёва нет ни собственного музея, ни памятника, ни даже могилы. Тем ценнее – в год юбилея поэта - его реликвии: автограф, чернильница и фотографии.

Еще больше историй в только что открывшемся Доме музеев на ВДНХ. Что общего между машиной-полиглотом, самоваром и фантиками от конфет? Дом музеев на ВДНХ – это плодотворный союз частных музеев и коллекционеров, который готов удивить самую широкую аудиторию. "Дедушкин чердак" из Москвы и музей печатных машинок из Красногорска – это только начало. Дальше – больше!

Получить удовольствие не только от того, что видишь, но и от того, что слышишь, можно в Горках Ленинских. Свобода, отличная компания и непередаваемая атмосфера импровизации. Всё это – международный фестиваль "Джазовые сезоны".

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram