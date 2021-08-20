Актер сериала "Полицейский с Рублевки" госпитализирован с переутомлением

Инцидент произошел на съемочной площадке
36-летний российский актер Роман Попов попал в Боткинкую больницу.
Артист почувствовал себя плохо на съемочной площадке. Врачи диагностировали у него переутомление.
"Причина - переутомление на съемочной площадке. Подробности - по результатам исследования", - рассказал Попов РИА Новости.
В свою очередь телеканал РЕН утверждает, что актер потерял сознание на съемках, ударился головой и рассек лоб.
Россияне знают Попова по роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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