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Актер сериала "Полицейский с Рублевки" госпитализирован с переутомлением

12:53
  • пятница
  • 20 августа 2021

Инцидент произошел на съемочной площадке

36-летний российский актер Роман Попов попал в Боткинкую больницу.

Артист почувствовал себя плохо на съемочной площадке. Врачи диагностировали у него переутомление.

"Причина - переутомление на съемочной площадке. Подробности - по результатам исследования", - рассказал Попов РИА Новости.

В свою очередь телеканал РЕН утверждает, что актер потерял сознание на съемках, ударился головой и рассек лоб.

Россияне знают Попова по роли следователя Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".

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