Бритни Спирс заподозрили в нападении на домработницу

Полиция выясняет детали

Полиция штата Калифорния начала проверку в отношении Бритни Спирс. Поводом стала жалоба домработницы певицы. Женщина утверждает, что Спирс ударила ее.

Конфликт между Бритни Спирс и домработницей возник из-за собак певицы. Две недели назад женщина отвезла животных к ветеринару и после этого не вернула домой. Как пишет портал TMZ, все это время домработница держала собак у себя в квартире, потому что считала, что в доме Спирс они могут быть в опасности. Певица же решила, что забрать животных распорядился ее отец – Джейми Спирс, с которым она судится из-за опекунства.

Во время встречи певицы с домработницей последняя показала ей фотографии собаки на экране телефона. После этого Спирс вспылила и, предположительно, напала на женщину. По одним данным, она просто выбила телефон из руки. По другим, ударила домработницу по руке.

Сейчас департамент шерифа ведет расследование по факту жалобы. В окружении Бритни Спирс уверены, что ее действия будут расценены как мелкий проступок, а в возбуждении дела откажут.

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