Отец - убийца и алкоголик: подробности о семье погибшей девочки в Тюмени

К расследованию подключился легендарный следователь Евгений Карчевский

Семья убитой в Тюмени восьмилетней школьницы Насти Муравьевой была асоциальной.

В семье воспитывались четверо детей. Отца посадили за убийство, мать сдала детей в детдом и поехала устраивать свою жизнь, рассказала участвующая в поисках волонтер. Через несколько месяцев опеку над детьми оформила бабушка. Когда отец вышел в 2019 году по УДО, он забрал детей себе.

Из родственников в поисках Насти участвовала только ее 19-летняя сестра. У остальных членов семьи есть проблемы с алкоголем.

"Лично мне за все время удалось увидеть трезвыми бабушку с папой раза два. Даже сегодня, когда девочка из нашей бригады пришла утром к папе, когда появилась эта новость, ей пришлось его будить. Он был с бодуна и ничего не знал", – рассказала женщина телеканалу "Москва 24".

Настя Муравьева пропала 30 июня. Как сообщали местные СМИ, она пошла в соседнее здание на улице Судостроителей, чтобы поймать интернет, но домой так и не вернулась. Девочку искали полтора месяца сотрудники СК, полицейские, волонтеры и местные жители.

Тело ребенка нашли накануне, 19 августа. Как сообщает telegram-канал "112", руки девочки были связаны электрическим проводом, а рот заклеен скотчем. В пакете также лежали вещи ребенка.

К расследованию подключился московский следователь Евгений Карчевский, который занимался делом ангарского маньяка Михаила Попкова.

Местные СМИ не исключают, что в области орудует серийный маньяк. За последние двадцать лет в Тюмени бесследно пропали шестеро детей. Их судьба до сих пор неизвестна.

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