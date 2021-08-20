Российским туристам предложили недорогую альтернативу Турции

И правила въезда для туристов просты и понятны

Российским туристам предлагают альтернативу Турции. Как рассказали в Ассоциации туроператоров, спрос на путевки в Доминиканскую Республику вырос на 225% по сравнению с 2019 годом. Есть предложения недельных туров в Доминикану на двоих за 117 тысяч рублей – это дешевле, чем отдых в пятизвездочном отеле Турции и Египта.

"Турция и Доминикана сейчас в выигрышном положении, потому что ограничений на рейсы нет, а правила въезда для туристов в отличие от ряда стран просты и понятны. В случае Доминиканы не нужно даже делать ПЦР-тест или предоставлять сертификат о вакцинации", — рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин.

Горин отметил, что с 9 августа, когда было открыто регулярное авиасообщение между Россией и Доминиканой, рейсы вылетают со стопроцентной загрузкой. По его словам, сейчас недельные туры в Доминикану в отеле "четыре звезды" можно найти за 120–140 тысяч рублей на двоих, пишут "Известия".

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