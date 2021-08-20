Депутат Мосгордумы Александр Козлов: Сервисы электронного голосования надежны, просты и удобны

В Москве появилась горячая линия по вопросам голосования

Специальная горячая линия создана в Москве для консультации горожан при онлайн-голосовании. Об этом сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов. По его словам, специалисты ответят на вопросы о правилах подачи заявления на электронное голосование, о регистрации и других шагах. Также туда можно обратиться, если во время регистрации произошла ошибка или пришел отказ в регистрации.

"Приоритет Москвы - абсолютно прозрачная процедура голосования. У москвичей не должно оставаться сомнений и вопросов, они должны понимать, что происходит. Электронное голосование - новая практика, поэтому особенно важно заранее разрешить все возможные спорные ситуации", - считает Козлов.

Он напомнил, что электронный формат уже использовался во время голосования по внесению поправок в Конституцию и он зарекомендовал себя. По словам Козлова, сервисы электронного голосования надежны, просты и удобны.

Кроме того, сообщения о проблеме с регистрацией или голосованием можно отравить по электронной почте support-vybory@mos.ru. Задать свой вопрос также можно с помощью чат-бота официального сайта мэра. Телефон горячей линии: +7 (495) 539-56-56.

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