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В Токио зажгли Паралимпийский огонь

13:53
  • пятница
  • 20 августа 2021

Паралимпиада пройдет с 24 августа по 5 сентября

Церемония зажжения Паралимпийского огня прошла в 62 муниципалитетах в Токио.         

В эстафете приняли участие люди с ограниченными возможностями и ученики из школ с особыми нуждами.

"Успех Олимпийских игр будет неполным без успешного проведения Паралимпиады", - отметила губернатор Токио Юрико Коикэ.

Вечером во дворце Акасака пройдет еще одна церемония, где в одно пламя будут собраны огни со всех 47 префектур Японии. В ней будет участвовать премьер-министр Есихидэ Суга, передает ТАСС.

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Днем ранее российские паралимпийцы вылетели из Москвы на Игры в японскую столицу.

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В Токио зажгли Паралимпийский огонь
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