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Иностранным студентам разрешили вернуться в российские вузы

14:01
  • пятница
  • 20 августа 2021

Учебные заведения начинают год в привычном формате

Студентам-иностранцам разрешили продолжить обучение в российских вузах. Минобрнауки уже разработало правила, учебный год в России начнется в привычном формате. Решение принял оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса по ходатайству Минобрнауки, МИД России и Роспотребнадзоа.
Минобрнауки: почти все вузы начнут учебный год в привычном формате

В ведомстве уточнили, что алгоритм - правила, по которым иностранные студенты смогут приехать в Россию, - уже разработан. Как только его утвердят, иностранные студенты всех российских вузов получат возможность приехать, поселиться в общежитиях и продолжить обучение в привычном формате.

"Практически все российские вузы начинают учебный год в традиционном формате. Мы совместно с МИДом и Роспотребнадзором ходатайствовали перед Оперативным штабом об открытии границ для студентов из всех иностранных государств. Нас поддержали", - заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

По словам министра,  для тех иностранных студентов, которые по каким-либо причинам не смогут приехать в Россию, будет организовано обучение в удаленном формате, передает "Интерфакс".

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