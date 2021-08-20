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В Кремле начались переговоры Путина и Меркель

14:11
  • пятница
  • 20 августа 2021

Лидеры обсуждают ряд актуальных вопросов

В Кремле в пятницу проходит встреча Владимира Путина с Ангелой Меркель. Канцер Германии прибыла с визитом в Россию впервые с января 2020 года.

Поездку она начала с возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а затем лидеры приступили к переговорам, сообщает "ТВ Центр".

Обсуждают перспективы двустороннего сотрудничества в целом ряде областей, а также актуальные международные и региональные вопросы.

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