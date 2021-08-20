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Меркель прибыла в Москву на встречу с Путиным

13:57
  • пятница
  • 20 августа 2021

Это последний ее визит в Москву в качестве канцлера

Ангела Меркель в пятницу прибыла в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Она уже приехала в Александровский суд, где возложила венок у Могилы Неизвестного солдата, пишет ТАСС.

Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель пройдет в Кремле. Как сообщили ранее в пресс-службе президента, лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также поговорят о международных и региональных вопросах.

Это первая очная встреча Путина и Меркель с начала пандемии. Предполагается, что это последний ее визит в Москву в качестве канцлера Германии.

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