Меркель прибыла в Москву на встречу с Путиным

Это последний ее визит в Москву в качестве канцлера
Ангела Меркель в пятницу прибыла в Москву на переговоры с Владимиром Путиным. Она уже приехала в Александровский суд, где возложила венок у Могилы Неизвестного солдата, пишет ТАСС.
Встреча Владимира Путина и Ангелы Меркель пройдет в Кремле. Как сообщили ранее в пресс-службе президента, лидеры двух стран обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также поговорят о международных и региональных вопросах.
Это первая очная встреча Путина и Меркель с начала пандемии. Предполагается, что это последний ее визит в Москву в качестве канцлера Германии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram