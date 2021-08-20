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Центр Чумакова ведет переговоры по одобрению "КовиВака" за рубежом

14:27
  • пятница
  • 20 августа 2021

Интерес к отечественному препарату очень высок

Генеральный директор центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов сообщил, что учреждение ведет переговоры с рядом зарубежных партнеров для одобрения вакцины от коронавируса "КовиВак".
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"Мы ведем переговоры по одобрению использования вакцины "КовиВак" как в Юго-Восточной Азии, так и в Центральной и Южной Америке. И видим, что интерес со стороны зарубежных стран к нашей вакцине очень высокий", - рассказал ученый (цитата по ТАСС).

Он также отметил, что уже начаты исследования третьей фазы, так что говорить о регистрации за границей пока все же преждевременно. Конкретных договоренностей пока нет.

"КовиВак" - одна из четырех зарегистрированных в России вакцин. Также в стране применяются "Спутник V" и "Спутник Лайт" от центра имени Гамалеи и "ЭпиВакКорона" центра "Вектор". Массовая вакцинация в России продолжается с января.

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