Белоруссию обвинили в гуманитарном кризисе на границе Евросоюза

Мигранты - инструмент в руках Лукашенко

Власти Польши обвинили Белоруссию в создании гуманитарного кризиса на границе со странами Евросоюза.

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, официальный Минск намерено использует беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана, чтобы дестабилизировать ситуацию.

"Мигранты - люди, которым я искренне сочувствую, но они — инструмент, средство в руках Александра Лукашенко", - отметил он.

Моравецкий пообещал не допустить нелегальных мигрантов на польскую землю, пишет агентства Associated Press.

Ранее белорусские власти в ответ на западные санкции отказалась сдерживать поток нелегальных мигрантов в ЕС. Европейские страны со своей стороны также отказываются их принимать.

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