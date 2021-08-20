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Япония третий день подряд ставит антирекорды по коронавирусу

14:22
  • пятница
  • 20 августа 2021

За сутки в стране скончались 34 пациента

Как передает в пятницу канал NHK, за прошедшие сутки в Японии выявили 25876 случаев заражения коронавирусом.

Это очередной антирекорд. Предыдущий зафиксировали в четверг - 25156 заболевших. До этого - в среду (23917 случаев).

Лидером по приросту остается Токио (5405). За сутки в стране скончались 34 пациента.

Всего с начала пандемии в Японии заболели уже 1,2 миллиона человек.

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга назвал ситуацию с COVID-19 в стране кризисной.

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