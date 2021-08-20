Путин назвал Германию одним из основных партнеров России

Президент России и канцлер ФРГ встретились в Кремле

Германия – один из основных партнеров России, заявил Владимир Путин. Президент России встретил в Кремле канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая прибыла 20 августа с визитом в Москву.

Российский лидер отметил, что товарооборот между Россией и ФРГ, несмотря на общий спад в экономике, увеличился в два раза. Путин также подчеркнул, что у Москвы и Берлина накопилось много вопросов, которые требуют личного обсуждения лидерами стран. Российский лидер убежден, что это не просто прощальный визит Ангелы Меркель в качестве канцлера в Москву, но он будет наполнен конструктивом.

Канцлер Германии прибыла с визитом в Россию впервые с января 2020 года. Меркель возложила венки к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, а затем направилась в Кремль, на переговоры с Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

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