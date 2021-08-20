ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Егерь из Москвы рассказал о решении голосовать онлайн на сентябрьских выборах

14:55
  • пятница
  • 20 августа 2021

Портал mos.ru обеспечит надежное голосование

Москвич Владислав Лазыкин, работающий егерем в охотничьем хозяйстве Корожечна, рассказал, почему будет голосовать онлайн на выборах в сентябре.
Стало известно, где в Москве разместят штаб по наблюдению за выборами

Егерь работает по сложному графику и раньше ни разу не голосовал дистанционно. Несмотря на это, онлайн-голосование вызывает у него доверие. В первую очередь из-за простоты и доступности портала mos.ru.

"Доверяю, потому что и записываюсь к врачу через портал мэра Москвы, и провожу коммунальные платежи. У меня нет никаких оснований не доверять этому порталу, потому что он обеспечивает комфортное пребывание", - рассказал Лазыкин в эфире телеканала "Москва 24".

По словам егеря, регистрация на портале заняла немного времени. Кроме того, для консультации москвичей при онлайн-голосовании создана специальная горячая линия. Сообщения о проблеме с регистрацией или голосованием также принимают по электронной почте support-vybory@mos.ru

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Принять в нем участие могут граждане старше 18 лет, имеющие московскую регистрацию. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале и перейти по ссылке.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Голосование на дому
Голосование на дому
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.