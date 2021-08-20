Егерь из Москвы рассказал о решении голосовать онлайн на сентябрьских выборах

Портал mos.ru обеспечит надежное голосование

Москвич Владислав Лазыкин, работающий егерем в охотничьем хозяйстве Корожечна, рассказал, почему будет голосовать онлайн на выборах в сентябре.

Егерь работает по сложному графику и раньше ни разу не голосовал дистанционно. Несмотря на это, онлайн-голосование вызывает у него доверие. В первую очередь из-за простоты и доступности портала mos.ru.

"Доверяю, потому что и записываюсь к врачу через портал мэра Москвы, и провожу коммунальные платежи. У меня нет никаких оснований не доверять этому порталу, потому что он обеспечивает комфортное пребывание", - рассказал Лазыкин в эфире телеканала "Москва 24".

По словам егеря, регистрация на портале заняла немного времени. Кроме того, для консультации москвичей при онлайн-голосовании создана специальная горячая линия. Сообщения о проблеме с регистрацией или голосованием также принимают по электронной почте support-vybory@mos.ru

Выборы в Госдуму восьмого созыва пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. В Москве с 2 августа открыта регистрация на дистанционное электронное голосование. Принять в нем участие могут граждане старше 18 лет, имеющие московскую регистрацию. Также потребуется полная учетная запись на mos.ru. Для этого необходимо авторизоваться на портале и перейти по ссылке.

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