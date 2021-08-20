У Меркель зазвонил телефон в начале переговоров с Путиным

Канцлер быстро справилась с проблемой

В начале переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель в Кремле в пятницу произошел небольшой казус.

Когда российский лидер произносил приветственные слова, раздалась мелодия звонка мобильного, передает РИА "Новости". Несколько секунд никто не знал,как реагировать. Затем же Меркель спохватилась и достала из кармана телефон. Мелодия оборвалась - очевидно, канцлер ФРГ поставила его на беззвучный режим.

Путин же продолжил речь. "Мы постоянно находимся в телефонном контакте", - заметил глава государства.

20 августа Меркель приехала в Москву. В ходе переговоров стороны намерены обсудить двусторонние связи, экономику, энергетику, безопасность и актуальные международные проблемы.

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