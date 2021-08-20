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Собянин: До конца года в Москве откроется еще семь круглогодичных ярмарок

14:49
  • пятница
  • 20 августа 2021

Мэр рассказал, как изменилась ярмарочная торговля в столице

До конца года в столице планируют открыть ещё семь круглогодичных павильонов "Московских ярмарок". Об этом в пятницу рассказал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети.

Сейчас в городе работают 50 таких точек. Там созданы все условия для хранения продуктов. Жители получают свежие овощи и фрукты рядом с домом. А продавцы - комфортные места для торговли.

Они предоставляются бесплатно, чтобы фермеры могли работать напрямую. Кстати, название "Московские ярмарки" выбрали сами горожане на портале "Активный гражданин", напомнил мэр.

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