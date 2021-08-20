Талибы блокировали кабульский аэропорт

Местным жителям не позволяют попасть в воздушную гавань

Аэропорт Кабула полностью блокирован боевиками движения "Талибан" (запрещенной в России организации). Афганским гражданам не позволяют попасть на территорию. При этом сообщается, что отправки из Кабула ожидают шесть тысяч человек.

"Движение "Талибан" не позволяет гражданам попасть в аэропорт Кабула", - сообщает телеканал al-Arabiya.

На сегодняшний день все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются талибами. Эвакуация иностранных сотрудников, в том числе дипломатов, а также работавших на иностранные миссии афганцев идет через единственный в Кабуле аэропорт. Его контролируют военные США и других страны НАТО, передает РИА Новости.

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