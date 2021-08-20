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В Севастополе в шторм затонул катер с пятью людьми

15:02
  • пятница
  • 20 августа 2021

Следственный комитет начал проверку

В районе Севастопольской бухты в шторм затонул вышедший в открытое море катер СМБ-40 "Виктория", передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
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Как уточнили в ведомстве, судно предварительно перевернулось.

"Четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

СК проводит проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Подъем катера со дна пока отложен из-за сложных погодных условий.

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