В Севастополе в шторм затонул катер с пятью людьми

Следственный комитет начал проверку

В районе Севастопольской бухты в шторм затонул вышедший в открытое море катер СМБ-40 "Виктория", передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, судно предварительно перевернулось.

"Четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении.

СК проводит проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Подъем катера со дна пока отложен из-за сложных погодных условий.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram