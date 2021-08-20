В Севастополе в шторм затонул катер с пятью людьми

Следственный комитет начал проверку
В районе Севастопольской бухты в шторм затонул вышедший в открытое море катер СМБ-40 "Виктория", передает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Как уточнили в ведомстве, судно предварительно перевернулось.
"Четверо пассажиров и капитан были спасены оперативными службами, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - сказано в сообщении.
СК проводит проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Подъем катера со дна пока отложен из-за сложных погодных условий.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram