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В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов

15:21
  • пятница
  • 20 августа 2021

Полное завершение оснащения запланировано на 2023 год

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский сообщил на селекторном совещании в пятницу, что Министерство обороны проводит плановое оснащение военных комиссариатов.
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"Более 30% учреждений уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98% - системой воинского учета, а комплексами психодиагностического обследования граждан - все военкоматы", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

Бурдинский добавил, что 75% военкоматов имеют доступ к Сети через конфиденциальные каналы ведомства.

Полное завершение оснащения запланировано на 2023 год, работа ведется "только в закрытом контуре".

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