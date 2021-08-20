В Минобороны рассказали о модернизации военкоматов

Полное завершение оснащения запланировано на 2023 год

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский сообщил на селекторном совещании в пятницу, что Министерство обороны проводит плановое оснащение военных комиссариатов.

"Более 30% учреждений уже оснащено современными автоматизированными системами мобилизационного развертывания, 98% - системой воинского учета, а комплексами психодиагностического обследования граждан - все военкоматы", - уточнил он (цитата по РИА "Новости").

Бурдинский добавил, что 75% военкоматов имеют доступ к Сети через конфиденциальные каналы ведомства.

Полное завершение оснащения запланировано на 2023 год, работа ведется "только в закрытом контуре".

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