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Студенты-иностранцы смогут привиться от COVID-19 в России

15:26
  • пятница
  • 20 августа 2021

Вакцинироваться можно будет во всех вузах страны

Обучающиеся в российских вузах иностранные студенты смогут привиться от коронавируса в России – если не успели получить прививку на родине. Возможность вакцинации им предоставят все учебные заведения, заявил глава Минобрнауки России Валерий Фальков.
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"Кто из иностранных студентов еще не вакцинирован и изъявит такое желание - российские вузы обязательно предоставят такую возможность", - сказал Фальков в эфире телеканала "Россия-24".

Все, что потребуется от студентов-иностранцев для вакцинации – это их добровольное согласие, подчеркнул Фальков. Ранее министр сообщил, что иностранным студентам разрешили продолжить обучение в российских вузах в очном формате, передает "Интерфакс".

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