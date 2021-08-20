В Марий Эл ввели режим ЧС из-за пожаров

Начаться они могли из-за сухой грозы

В Марий Эл введен режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Евстифеев, передает ТАСС.

"Только что глава региона Александр Евстифеев подписал указ "О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Марий Эл", - приводит агентство сообщение пресс-службы.

Как стало известно прежде, прокуратура начала проверку в связи с лесным пожаром в Марий Эл. Предварительной причиной называют сухую грозу.

Ранее сообщалось, что площадь природного пожара в Марий Эл возросла до 700 гектаров. Возможна угроза для населенных пунктов Студенка, Устье-Кундыш, Шап.

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