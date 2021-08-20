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Мурашко сообщил о росте заболеваемости COVID-19 среди детей

15:47
  • пятница
  • 20 августа 2021

Новые штаммы более агрессивны

Новая разновидность коронавируса более агрессивна. Если раньше в группе риска были пожилые россияне, то теперь все чаще COVID-19 стали заболевать дети, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Минздрав вакцинировал от COVID-19 всех своих сотрудников

 "Очень важно сегодня помнить о том, что новый вариант коронавируса стал более агрессивным, быстрее распространяется... Дети действительно стали заболевать чаще сегодня из-за агрессивности возбудителя", - сказал Мурашко журналистам.

По словам главы Минздрава, перед началом учебного года родителям необходимо пройти вакцинацию против коронавируса -  чтобы обезопасить и себя, и детей. Кроме того, надо запастись антисептиком и масками, приводит слова Мурашко ТАСС.

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