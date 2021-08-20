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В Гоа погибли две россиянки

15:57
  • пятница
  • 20 августа 2021

Идет выяснение обстоятельств случившегося

Атташе генерального консульства России в Мумбаи Олег Калеущенко сообщил журналистам, что в Гоа погибли две российские гражданки.
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"В настоящее время генконсульство предпринимает все необходимые меры для получения официальной информации от гоанских правоохранительных органов", - уточнил дипломат (цитата по РИА "Новости").

Генконсульство готово оказать родственникам всю необходимую помощь. Идет выяснение обстоятельств случившегося.

Ранее полиция Гоа сообщила, что имели место два отдельных инцидента. Согласно предварительной информации, 24-летняя женщина покончила с собой. 34-летняя россиянка была найдена мертвой в доме, данных о причинах ее смерти пока нет.

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