Главред МК пригрозил "набить харю" мошенникам, выдававшим себя за Серебрякова

Админы фейковой страницы актера ранее сообщили, что к проекту якобы причастны журналисты "Московского комсомольца"
Главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев опроверг причастность СМИ к фейковой странице актера Алексея Серебрякова.
Накануне артист обратился к россиянам с просьбой о помощи. Он сообщил, что мошенники ведут от его лица аккаунт в Instagram. Сам Серебряков, по его признанию, не зарегистрирован ни в одной соцсети.
В скандал после публикации видеообращения Серебрякова на эту тему невольно оказался втянут "Московский комсомолец": администраторы фейкового аккаунта заявили, что его якобы создали журналисты МК и телеканала "Дождь". В действительности журналисты не причастны к этому проекту.
"Я считаю, что кампания по этому поводу против нас развернута целенаправленно, с целью дискредитации издания. Редакция проведет свое расследование по поводу фальшивого аккаунта с привлечение специалистов со стороны - мы обязательно найдем этих негодяев, и я обязательно набью харю", - пригрозил неизвестным Гусев.
Владельцы фейка уже почистили аккаунт. Сейчас там остался лишь один пост, в котором мошенники приносят извинения актеру и его семье. Еще один аккаунт мошенников - serebryakov.official - к настоящему моменту заблокирован после жалоб людей.
Видеообращение актера Алексея Серебрякова:Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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