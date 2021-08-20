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Жертвами ДТП в Саратовской области стали четыре человека

16:15
  • пятница
  • 20 августа 2021

В том числе ребенок

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, на 155-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Вольском районе Саратовской области произошло ДТП с двумя грузовиками и легковым авто.
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"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем "КамАЗ", после чего "Ларгус" вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым Volvo", - приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".

Уточняется, что в результате аварии на месте скончались две женщины, мужчина и ребенок. Пятилетнюю девочку с травмами доставили в больницу.

Полиция начала проверку инцидента. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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