Жертвами ДТП в Саратовской области стали четыре человека

В том числе ребенок

Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, на 155-м километре автодороги Сызрань - Саратов - Волгоград в Вольском районе Саратовской области произошло ДТП с двумя грузовиками и легковым авто.

"По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" при выезде с прилегающей территории допустил столкновение с автомобилем "КамАЗ", после чего "Ларгус" вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовым Volvo", - приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".

Уточняется, что в результате аварии на месте скончались две женщины, мужчина и ребенок. Пятилетнюю девочку с травмами доставили в больницу.

Полиция начала проверку инцидента. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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