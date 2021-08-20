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Академик Румянцев: Единый стандарт московских поликлиник сделает доступнее медуслуги для горожан

16:32
  • пятница
  • 20 августа 2021

Основатель Центра им. Рогачева также полагает, что реконструкция зданий медучреждений позволит установить современное оборудование

Академик РАН Александр Румянцев заявил, что качество медуслуг в Москве можно улучшить, если реализовать программу по стандартизации поликлиник. Основатель Центра имени Димы Рогачева также полагает, что реконструкция зданий позволит установить современное оборудование.

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"Многое современное оборудование, которое сегодня используется для диагностики и профилактики различных заболеваний, не может быть размещено в старых зданиях поликлиник. Реконструкция позволит установить аппараты лучевой диагностики, а также специальные лабораторные установки для скрининга", - заявил Румянцев (цитата по АГН "Москва").

Он оценил работу правительства столицы в этом направлении. По его мнению, меры властей способствуют реализации нового амбулаторного стандарта не на бумаге, а на практике.

Румянцев также отметил капремонт зданий Центра паллиативной помощи и открытие отделений сестринского ухода для пациентов, которым необходимо круглосуточное наблюдение. Эти шаги позволят обеспечить достойный уровень комфорта и заботы пожилым людям с такими болезнями, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что Москва увеличит финансирование программы реконструкции поликлиник. На реконструкцию поликлиник и на капремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Центра паллиативной помощи будет выделено дополнительно порядка 7,5 миллиарда рублей - об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москвичи получают современные поликлиники с новым оборудованием и совершенно другим уровнем комфорта. 23 здания уже готовы, еще более 50 сейчас на реконструкции", - подчеркнул Собянин.

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