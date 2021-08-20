Академик Румянцев: Единый стандарт московских поликлиник сделает доступнее медуслуги для горожан

Основатель Центра им. Рогачева также полагает, что реконструкция зданий медучреждений позволит установить современное оборудование

Академик РАН Александр Румянцев заявил, что качество медуслуг в Москве можно улучшить, если реализовать программу по стандартизации поликлиник. Основатель Центра имени Димы Рогачева также полагает, что реконструкция зданий позволит установить современное оборудование.

"Многое современное оборудование, которое сегодня используется для диагностики и профилактики различных заболеваний, не может быть размещено в старых зданиях поликлиник. Реконструкция позволит установить аппараты лучевой диагностики, а также специальные лабораторные установки для скрининга", - заявил Румянцев (цитата по АГН "Москва").

Он оценил работу правительства столицы в этом направлении. По его мнению, меры властей способствуют реализации нового амбулаторного стандарта не на бумаге, а на практике.

Румянцев также отметил капремонт зданий Центра паллиативной помощи и открытие отделений сестринского ухода для пациентов, которым необходимо круглосуточное наблюдение. Эти шаги позволят обеспечить достойный уровень комфорта и заботы пожилым людям с такими болезнями, как старческая деменция и болезнь Альцгеймера.

Ранее сообщалось, что Москва увеличит финансирование программы реконструкции поликлиник. На реконструкцию поликлиник и на капремонт стационара на улице Двинцев и еще четырех зданий Центра паллиативной помощи будет выделено дополнительно порядка 7,5 миллиарда рублей - об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Москвичи получают современные поликлиники с новым оборудованием и совершенно другим уровнем комфорта. 23 здания уже готовы, еще более 50 сейчас на реконструкции", - подчеркнул Собянин.

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