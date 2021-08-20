ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Месси вновь не попал в заявку на матч ПСЖ

16:26
  • пятница
  • 20 августа 2021

Аргентинец пока не набрал форму

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" представил заявку на матч чемпионата страны против "Бреста". В ней вновь не оказалось звездного новичка парижан Лионеля Месси.
Раскрыта зарплата Лионеля Месси в "ПСЖ"

Встреча состоится на поле "Бреста" в пятницу в 22:00 по Москве. Это третий тур национального первенства.

34-летний Месси перешел в ПСЖ 10 августа из испанской Барселоны. В составе своего предыдущего клуба, в котором аргентинец провел всю взрослую карьеру, он завоевал свыше 30 титулов. Дебют форварда за парижан пока не состоялся. Ранее он сам говорил, что должен набрать форму, прежде чем выйти на поле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Лионель Месси
Лионель Месси
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.