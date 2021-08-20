Месси вновь не попал в заявку на матч ПСЖ

Аргентинец пока не набрал форму

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" представил заявку на матч чемпионата страны против "Бреста". В ней вновь не оказалось звездного новичка парижан Лионеля Месси.

Встреча состоится на поле "Бреста" в пятницу в 22:00 по Москве. Это третий тур национального первенства.

34-летний Месси перешел в ПСЖ 10 августа из испанской Барселоны. В составе своего предыдущего клуба, в котором аргентинец провел всю взрослую карьеру, он завоевал свыше 30 титулов. Дебют форварда за парижан пока не состоялся. Ранее он сам говорил, что должен набрать форму, прежде чем выйти на поле.

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