В аэропорту Кабула распылили слезоточивый газ

Это сделали военные, но чьи - пока неясно

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что военные применили в аэропорту Кабула слезоточивый газ для разгона толпы. Они также открыли предупредительный огонь.

Какие именно это были военные - неизвестно. Это могли быть как американцы, так и представители другой страны НАТО, а также остающиеся на месте афганцы.

Официальных комментариев о ситуации пока нет. Данных о пострадавших тоже не поступало.

Уточняется, что перед инцидентом солдаты вышли за пределы территории аэропорта, чтобы оттеснить толпу.

Как пишут СМИ, в настоящее время у аэропорта Кабула скопилось несколько тысяч пытающихся выбраться из Афганистана человек. Военные пропускают только тех, кто есть списках на вылет.

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