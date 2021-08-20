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В аэропорту Кабула распылили слезоточивый газ

16:50
  • пятница
  • 20 августа 2021

Это сделали военные, но чьи - пока неясно

В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что военные применили в аэропорту Кабула слезоточивый газ для разгона толпы. Они также открыли предупредительный огонь.

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Какие именно это были военные - неизвестно. Это могли быть как американцы, так и представители другой страны НАТО, а также остающиеся на месте афганцы.

Официальных комментариев о ситуации пока нет. Данных о пострадавших тоже не поступало.

Уточняется, что перед инцидентом солдаты вышли за пределы территории аэропорта, чтобы оттеснить толпу.

Как пишут СМИ, в настоящее время у аэропорта Кабула скопилось несколько тысяч пытающихся выбраться из Афганистана человек. Военные пропускают только тех, кто есть списках на вылет.

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