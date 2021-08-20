В аэропорту Кабула распылили слезоточивый газ

Это сделали военные, но чьи - пока неясно
В пятницу газета The Wall Street Journal сообщила, что военные применили в аэропорту Кабула слезоточивый газ для разгона толпы. Они также открыли предупредительный огонь.
Какие именно это были военные - неизвестно. Это могли быть как американцы, так и представители другой страны НАТО, а также остающиеся на месте афганцы.
Официальных комментариев о ситуации пока нет. Данных о пострадавших тоже не поступало.
Уточняется, что перед инцидентом солдаты вышли за пределы территории аэропорта, чтобы оттеснить толпу.
Как пишут СМИ, в настоящее время у аэропорта Кабула скопилось несколько тысяч пытающихся выбраться из Афганистана человек. Военные пропускают только тех, кто есть списках на вылет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram