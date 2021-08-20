Путин на переговорах с Меркель сообщил о росте торговли с Германией

Канцлер ФРГ находится в Москве с прощальным визитом

Цветы от российского президента канцлерин - добрая традиция. Пусть европейские СМИ потом злорадствуют – мол, не принято сильным и независимым женщинам букеты принимать, но, судя по эмоциям Ангелы Меркель, она рада. "Добрый день", - говорит она по-русски главе МИД России Сергею Лаврову.

Этот визит многие называют прощальным. Осенью Ангела Меркель покидает свой пост и уходит из большой политики. Оба лидера, впрочем, сегодняшние переговоры назвали обстоятельными.

"Федеративная Республика остаётся одним из основных партнёров для нас и в Европе, и в мире в целом, в том числе и благодаря вашим усилиям на протяжении предыдущих 16 лет в качестве Федерального Канцлера. В страновом измерении ФРГ для нас – второй торгово-экономический партнёр после Китая. Несмотря на то, что в 2020 году у нас был достаточно серьёзный спад, сейчас почти двукратное увеличение товарооборота за первые полгода. У нас работают все механизмы – различные группы, форумы. Сейчас проходит Год Германии в России, год, связанный с развитием экономики. Мы постоянно находимся на телефонном контакте", - заявил Путин. В это время у Меркель зазвонил телефон. Из досадной ситуации она вышла достойно. Это, отмечают эксперты, вообще — отличительная черта Ангелы Меркель. Миграционный и несколько финансовых кризисов, Brexit, пандемия — вот лишь малая часть проблем, которые канцлерин решала за 16 лет пребывания у власти. Решала, стоит признать, с переменным успехом. Часто за всю Европу. Даже газопровод "Северный поток - 2" одни называют важнейшим делом всей политической карьеры Меркель. Другие - чёрным пятном на репутации. Но все без исключения эксперты сходятся в одном - на современной европейской политической арене просто нет столь масштабной и значимой фигуры.

"Последний мужчина", "Императрица Европы" - вот лишь некоторые эпитеты, которыми журналисты наградили Меркель. Ее часто обвиняют в лояльности к нашей стране. Канцлерин прекрасно говорит по-русски. Для неё это уже 19-й визит в Россию, а переговоры с Путиным так и вовсе 30-е по счету. Впервые политики встретились в 2002. Тогда Меркель была ещё просто председателем Христианских демократов. Российский президент неоднократно подчёркивал, что он действительно будет скучать.

"Несмотря на то, что у нас есть разногласия во мнениях, я думаю, это хорошо, что мы говорим друг с другом, и мы намерены и дальше поддерживать контакт. Нам есть что обсудить — начиная с двусторонних отношений. Много вопросов международной повестки дня. Афганистан, Ливия. Конечно, не могу не упомянуть о том, что 80 лет тому назад гитлеровская Германия напала на Советский Союз, по этому поводу, по случаю этой годовщины я только что возложила венок к Могиле Неизвестного Солдата", - сообщила Меркель.

Это личная инициатива Ангелы Меркель, которая оставит в большой политике яркий след, речь и о фирменных жакетах. Сегодня цвет одежды подчеркивал безоблачное московское небо. Словно преподнеся уходящему в отставку канцлеру красивый прощальный подарок.

В воскресенье Ангелу Меркель ждут в Киеве. Этот пункт в прощальном турне немецкого канцлера, конечно, будет не самым сложным, но уж точно малоприятным. На Украине, не стесняясь в выражениях, обвиняют Меркель в том, что она "развела" страну в газовом вопросе. Говорят так, очевидно, от обиды. Развести саму Германию у Киева не получилось. Вместо отступных и компенсаций за "Северный поток -2" - лишь помощь в построении зелёной экономики. Договариваться о деталях, впрочем, придётся уже с новым немецким канцлером, лояльность которого никто не гарантирует.

Матвей Шестаков, Андрей Талалай, Роман Борискин, "ТВ Центр", Москва.

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