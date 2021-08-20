Захвативший власть в Афганистане "Талибан" попросил помощи у других государств

Боевикам нужны деньги

Запрещенное в России террористическое движение "Талибан" объявило о возобновлении переговоров о создании нового инклюзивного правительства Афганистана. Радикалы, захватившие власть в исламской республике, рапортуют о нормализации обстановки. Но все эти заявления идут вразрез с тем, что происходит на самом деле. Вооружённые группы по всей стране ищут тех, кто сотрудничал с военными США и обыскивают закрытые консульства. Растёт количество жертв.

В Кабуле прошла пятничная молитва - первая после захвата власти в Афганистане талибами. В мечети – автоматчики, в городе - патрули на пикапах. Камера фиксирует, как один из боевиков отбирает старый афганский флаг у проезжающего мотоциклиста. Мужчина получает пощёчину. По сравнению с событиями прошлых дней, когда в подобных смельчаков стреляли, можно предположить, что новое руководство страны пытается проявлять меньше насилия. Теперь недовольных всё чаще усмиряют палками, а не автоматами. Но тем, кто сотрудничал с американскими военными, угрожает серьёзная опасность. Об этом рассказывают те, кто смог сбежать из Афганистана.

- На следующий день после взятия Кабула группа людей пришла ко мне домой. Они искали меня, показывали моё фото соседям. Потому что я работал в полиции. На следующий день они снова приходили, забрали мою машину.

Этот человек улетел из Афганистана в Италию на одном из вывозных рейсов. Они продолжаются, но желающих в разы больше, чем свободных мест. В аэропорту сегодня давка ещё сильнее. Люди напирают, потому что "Талибан" перестал позволять афганским гражданам проезжать в аэропорт. Иностранцам можно, но американское посольство уже объявило, что люди сами несут ответственность за свою безопасность.

"Следует подумать о поездке в международный аэропорт имени Хамида Карзая, если вы сочтёте это безопасным. Правительство США не может обеспечить безопасный проезд в аэропорт", - говорится в заявлении посольства США в Кабуле.

Сообщается, что огнестрельное ранение по пути в аэропорт получил гражданин Германии. Его на родину отвезут, но у местных всё меньше надежды. Хотя, как сообщил таблоид Bild, Бундесвер вывез из страны сотни бутылок вина и 65 тысяч бочек пива. Британское посольство цинично отказало выдавать визы 100 афганским охранникам, которые обеспечивали безопасность диппредставительства. Некоторые работали по 10 лет, но было объявлено, что они не попадают под защиту королевы, потому что нанимались сторонним подрядчиком.

"Эти эвакуации спасают жизни, они критически необходимы. Они должны продолжаться", - сказала Шабия Манту, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев.

На словах талибы готовы к компромиссам и всеми силами показывают, что они уже не бандиты, а цивилизованная политическая сила. Сторонники движения посещают замок Пагман-Хилл, а остаток вечера проводят в ресторане за чаем. Международное сообщество требует от талибов создания коалиционного правительства - те в ответ заявили, что оно будет представительным, но выборы в стране невозможны. Встречное требование исламистов к Вашингтону - разблокировать замороженные афганские активы на 9,5 миллиарда долларов.

"Эти деньги - собственность народа Афганистана. Начинается новый этап независимости страны и её восстановления. А для этого нужен бюджет. Кроме того, народу Афганистана нужна помощь других государств", - сообщил Сухел Шахин, официальный представитель "Талибана".

В политбюро движения заявили, у Афганистана появится новая Конституция. Будет ли она приниматься через референдум, не уточняется.

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