Собянин рассказал, как изменилась ярмарочная торговля в столице

В мегаполисе до конца года планируется открыть еще семь круглогодичных ярмарок

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в мегаполисе до конца года планируется открыть еще семь круглогодичных ярмарок. Сейчас в городе создано уже 50 таких точек. Там есть все необходимые условия для хранения продуктов. Жители получают свежие овощи и фрукты рядом с домом, а продавцы - комфортные места для торговли. Стоит отметить, что места фермеры получают бесплатно.

Яблоки, персики, арбузы – урожай крымского полуострова. Богатый улов – удача астраханских рыбаков. Наисвежайший творог из Новой Москвы изготовлен несколько часов назад. От прилавка к прилавку можно изучать гастрономическую географию России. На ярмарках представлены более 40 регионов страны. Многие сорта продуктов даже в самых дорогих магазинах не найти.

"Этот мед вместо сахара для кофе великолепен. Потому что это единственный мёд, у которого есть природный карамельный аромат", - сказала продавщица Алена.

Вся продукция проходит двойную проверку качества: сначала на производстве, потом здесь – в лаборатории на ярмарке. Причём покупатели могут быть уверены не только в свежести товара, но и в том, что продавец не станет накручивать цены. Город бесплатно предоставляет как сами торговые места, так и всё оборудование – от морозильных камер до весов и подносов.

"У павильонов - оригинальный дизайн. Внутри - вентиляция, условия для хранения продуктов, постоянная температура. Жители получают свежие продукты рядом с домом и гарантию качества. А продавцы - комфортное место работы. Места предоставляем бесплатно, чтобы фермеры могли торговать напрямую", - написал мэр Москвы Сергей Собянин во соцсети "ВКонтакте".

Примерно так выглядели столичные ярмарки всего 10 лет назад (см. видео репортажа выше). Невзрачные зеленые палатки с фруктами, по соседству - точки продажи трикотажа и джинсов. Сначала решили разграничить продуктовые и промышленные товары. Затем взялись за внешнее оформление и внутреннее удобство. Благодаря вентиляции, отоплению, кондиционированию ярмарки стали работать круглый год.

"Мы продолжаем развивать ярмарочную торговлю в Москве, создавая такие прекрасные комплексы. Здесь совсем другая атмосфера. Торгуют круглый год, а не только в летний период времени. Это такой центр района. Во многих ярмарках рядом построены фестивальные площадки, где можно проводить районные праздники. Это новые форматы", - заявил Собянин.

"Московские ярмарки" - уже не просто объекты торговли, а новый столичный бренд. Ничуть не уступающий рынку "Бокерия" в Барселоне или парижским базарам. Ведь здесь приятно не только делать покупки, но и просто прогуливаться. Например, можно выпить чашку чая с мёдом местных производителей, послушать живую музыку или отправиться на мастер-класс.

"Это красивые объекты, в которых есть полный комплекс и набор услуг как для посетителей, так и для самих торгующих. У нас в Москве определено всего 126 мест под ведение ярмарочной торговли. Ну, и ещё более 50 таких красивых павильонов открыто на территории города, до конца года мы откроем ещё 7", - сообщил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Кстати, место расположения торговых павильонов, как и название "Московские ярмарки", выбирали сами москвичи на портале "Активный гражданин". Подобные точки уже действуют более чем в половине районов Москвы, задача - охватить все. Спрос есть, а значит будет и предложение - как для горожан, так и для отечественных производителей.

Анна Пешехонова, Илья Ушаков. "ТВ Центр".

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