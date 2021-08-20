Общественная палата представила "Золотой стандарт" наблюдения на выборах

Это более детальный инструмент наблюдения за голосованием

Иностранные миссии наблюдения за выборами в Госдуму будут очень представительными, заявила сегодня председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Зарубежные наблюдатели смогут посещать все регионы России. Тем временем уже завтра стартует агитационный период избирательной кампании. До голосования осталось меньше месяца.

Обновленную методичку для наблюдателей за выборами - так называемый "Золотой стандарт" - представляют в Общественной палате. С каждым годом здесь стараются отладить его механизмы, сделать их более простыми, понятными и прозрачными. Теперь они приведены в соответствие с изменениями в избирательном законодательстве.

"Из числа главных новостей, конечно, это то, что в этом году мы предлагаем использовать мобильное приложение "Мобильный наблюдатель". В этом приложении, которое можно будет скачать на гаджеты, есть возможность воспользоваться "Золотым стандартом", отметить соблюдение соответствующих требований, указать на недоработки", - заявила секретарь Общественной палаты Лидия Михеева.

На площадке "Единой России" сегодня прошел очередной медицинский консилиум с участием Дениса Проценко, включенного в первую пятерку списка партии. Его коллеги предложили внедрить независимую оценку качества работы врачей. Так, чтобы защитить их от необоснованных обвинений. Эта полезная инициатива, как и многие другие, будет включена в народную программу "Единой России".

"Я думаю, что мы сформулируем эти проблемы, они войдут в том числе в народную программу "Единой России" в разделе о здравоохранении, но и по принятой и сформированной уже методологии наших консилиумов мы эти протоколы всегда отправляем в Министерство здравоохранения, поэтому мы продолжим двигаться в этом же направлении. И я очень надеюсь, что эти консилиумы закончатся конкретным результатом - не для нас с вами, а в первую очередь, для наших пациентов", - заявил главврач ГКБ №40 в Москве Денис Проценко.

А вот лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня общался с потенциальными избирателями. Не на голодный желудок. Угощали политика на гастрофестивале "Лето в городе" шашлыком из курицы. Однако то ли мясо пришлось Жириновскому не по вкусу, то ли локация - Площадь Революции - настроила на воинственный лад. Встав у памятника Карлу Марксу, он раскритиковал коммунистов, сравнив их с членами запрещенной в России террористической организации "Талибан", которые захватили сейчас власть в Афганистане.

"Такие же большевики под названием талибы хотят, чтобы было такое общество, как они считают нужным. Не согласен - расстрелять! Хоть кто-то дал прогноз? Что будет с Афганистаном? Кто, Зюганов? Нет. Миронов - нет. "Единая Россия" - нет. Только ЛДПР!" – сказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

О будущем - правда, не Афганистана, а России - Сергей Миронов разговаривал сегодня с подростками из регионов на онлайн-встрече. Обсуждали книги, культуру, социальные стартапы. В частности, председателю партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" рассказали о проекте 15-летнего издателя из Санкт-Петербурга Дмитрия Назарова, в рамках которого молодежь общается с уже состоявшимися людьми.

"Я почитал, обращаюсь сейчас к Дмитрию Назарову. То, что у вас проект этот Диалоги/Диалоги, и то, что подростки, которые книги пишут в том числе для своих же сверстников. Я считаю, что это здорово, будет востребовано. Мы - взрослые дяди – ну, либо можем вспоминать, либо можем рассказывать, что-то советовать с высоты прожитых лет. Но лучше всего, когда сверстник - сверстнику. Вы друг друга очень хорошо понимаете", - заявил Миронов.

Понять и внимательно отнестись к каждому сегодня старались и в Центризбиркоме. На повестке - несколько жалоб, регистрация доверенных лиц, исключение кандидатов из списков некоторых партий. Также в комиссии рассказали, как будут бороться с кандидатами-двойниками, которых вынуждены регистрировать, если их документы заполнены правильно. На избирательных участках будет вывешена информация о том, менял ли кандидат фамилию незадолго до выборов.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".

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