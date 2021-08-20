Пропавшую 3 дня назад в Смоленской области девочку нашли живой

Ребенка осматривают медики, подробности пока не сообщаются

В Смоленской области успешно завершились поиски ребёнка. Маленькую Люду, которая пропала утром 17 августа в Тёмкинском районе, нашли живой. Подробной информации о состоянии девочки пока нет. Известно только, что на место её обнаружения уже приехала скорая помощь. Ребёнка осматривают медики, передает "ТВ Центр".

Люда, которой всего один год и 10 месяцев, во вторник утром вышла из дома с 4-летней сестрой и пропала. Девочку искали сотни людей: полиция, военные, добровольцы поисково-спасательных отрядов и местные жители. По факту исчезновения ребёнка Следственный комитет возбудил уголовное дело. Заинтересовались происшествием и органы опеки.

Видео: смотрите репортаж о поисках ребенка

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