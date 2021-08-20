Сколько россиян следят за ситуацией в Афганистане

Результаты опроса представил ВЦИОМ

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, наблюдают за развитием ситуации в Афганистане 66% россиян.

"При этом 19% следят за событиями внимательно (31% среди граждан в возрасте 60+), а 47% - время от времени (51-55% среди россиян старшего поколения)", - сказано в исследовании.

Вместе с тем 60% заявили, что Москве не следует поддерживать ни одну из сторон - ни свергнутое правительство, ни запрещенное в России движение "Талибан".

24% опрошенных считают талибов террористами, 15% - религиозными фанатиками. 2% уверены в том, что талибы агрессивно настроены к России.

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