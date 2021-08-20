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Путин оценил итоги переговоров с Меркель

17:27
  • пятница
  • 20 августа 2021

Лидеры беседовали почти три часа

По итогам состоявшихся в пятницу переговоров между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель лидеры дали пресс-конференцию. Путин отметил, что беседа прошла в конструктивной и деловой обстановке.

"Мы подробно обсудили состояние и перспективы российско-германских отношений. Обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов", - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что скоро Меркель покинет пост канцлера, но в России ее приезду всегда будут рады. Как заметил Путин, за годы совместной работы у него с Меркель сложились хорошие деловые отношения.

"Хочу сразу сказать: мы всегда будем рады приезду госпожи Меркель в Россию как желанного гостя", - сказал президент (цитата по РИА "Новости").

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