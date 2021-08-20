Путин попросил Меркель повлиять на Украину

Ситуацию на территории Донбасса урегулировать пока не удается, отметил президент

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что лидеры обсудили тему украинского кризиса.

По словам Путина, ситуацию в стране урегулировать пока не удается. Глава государства попросил Меркель повлиять на Киев для выполнения всех обязательств по Донбассу.

"С начала августа, к сожалению, зафиксировано больше тысячи случаев нарушения режима прекращения огня. Обстрелы населенных пунктов Донбасса ведутся ежедневно. Не может не тревожить и то, что на Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило в принципе отказаться от мирного разрешения ситуации. В этой связи еще раз просим госпожу Федерального Канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех прянее взятых на себя обязательств", - сказал Путин.

Ранее в Москве завершились переговоры Владимира Путина и Ангелы Меркель. В настоящее время проходит совместная пресс-конференция лидеров.

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