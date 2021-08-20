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Путин призвал перестать извне навязывать ценности Афганистану

17:36
  • пятница
  • 20 августа 2021

Важно не допустить развала страны

В ходе пресс-конференции по итогам переговоров между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель российский лидер дал свою оценку ситуации в Афганистане, где власть захватили представители запрещенной в России организации "Талибан".

По словам главы государства, в настоящее время талибы контролируют почти весь Афганистан. Как особо подчеркнул президент, необходимо прекратить навязывание этой стране извне сторонних ценностей.

Развала Афганистана допустить нельзя, добавил Путин. Он уточнил, что важно также не допустить проникновения террористов в сопредельные с Афганистаном страны, в том числе под видом беженцев.

Как заключил российский лидер, он надеется, что талибы обеспечат безопасность иностранных дипмиссий.

"Движение "Талибан" контролирует практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, и именно из этих реалий нужно исходить, не допуская развала афганского государства", - сказал Путин (цитата по ТАСС).

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