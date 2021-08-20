Меркель назвала "неприемлемым" приговор Навальному

Канцлер ФРГ считает, что блогера следует освободить

Во время пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель затронула тему блогера Алексея Навального, отбывающего срок в колонии по делу "Ив Роше".

Изначально оппозиционеру назначили условное наказание, но за ряд нарушений срок в итоге заменили на реальный в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Как заявила Меркель, приговор она считает "неприемлемым", так что блогера необходимо освободить.

Путин же в свою очередь отметил, что Навальный осужден не за политическую деятельность.

"Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров", - подчеркнул президент (цитата по ТАСС).

По словам российского лидера, никому не следует прикрываться политической деятельностью при нарушении закона.

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