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Роман Романенко отметил уверенное движение Китая к освоению космического пространства

18:22
  • пятница
  • 20 августа 2021

Герой России прокомментировал второй успешный выход тайконавтов в открытый космос

Герой России Роман Романенко прокомментировал выход тайконавтов в открытый космос, передает АГН "Москва". Не Хайшэн и Лю Бомин ранее на семь часов покинули базовый модуль "Тяньхэ" китайской орбитальной станции для работы в открытом космосе и установки внешнего оборудования.

"Работа за бортом - важный аспект изучения космического пространства. И Китай демонстрирует нам поступательное и уверенное движение к этой цели. Можно только порадоваться за коллег и надеяться, что завершение строительства китайской орбитальной станции откроет новые возможности для международного сотрудничества по проектам освоения космоса", - добавил лётчик-космонавт.

Возраст тайконавтов, вышедших в открытый космос, несколько превышает привычные для такой работы значения: командиру экипажа Не Хайшэну - 57 лет, а его напарнику Лю Бомину - 55. Но это не самый уникальный случай в истории космонавтики, отметил Романенко. Рекордсменом по возрасту среди выходивших в открытый космос является Герой России Павел Виноградов: на его счету 7 выходов, последний из которых он совершил в возрасте 59 лет.

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