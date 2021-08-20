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Путин заявил о скором завершении строительства "Северного потока - 2"

18:15
  • пятница
  • 20 августа 2021

Осталось 15 километров по морю

На пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель президент России Владимир Путин заявил, что строительство газопровода "Северный поток - 2" близится к завершению, осталось 15 километров по морю.
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"15 километров осталось по морю, все. Можно считать, что близится к завершению [строительство]", - сказал глава государства (цитата ТАСС). 

Как подчеркнул российский лидер, заявления о том, что "Северный поток - 2" является политическим проектом, это попытка ввести в заблуждение. Он на 2 тысячи километров короче, чем украинский транзит.

Вместе с тем президент заметил, что для немецких и европейских потребителей нет другого более надежного источника энергии, чем российский газ.

Кроме того, Путин заверил, что Россия готова после 2024 года осуществлять транзит газа через Украину, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей ЕС. Москва исполнит все свои обязательства по договору с Украиной.

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