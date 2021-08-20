Глава Минздрава назвал число вакцинированных в России

Стремиться следует к охвату прививками 80% населения

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил в беседе с журналистами в пятницу, что на сегодняшний день от коронавируса в России привиты более 43 миллионов человек. Цифры этой, считает глава Минздрава, пока недостаточно.

"У нас есть регионы, которые уже провакцинировали более 60% взрослого населения. Это лидеры, такие как Чеченская Республика, приближаются к этим цифрам Белгород, Московская область и ряд других регионов", - приводит слова министра ТАСС.

Мурашко уточнил, что в относительной безопасности себя можно будет почувствовать, когда количество людей с защитным противостоянием к инфекции будет больше 80%.

Кроме того, глава Минздрава отметил, что в интернете продолжают распространять фейки о вакцине. Бояться вакцинации не следует, отметил министр. Препараты доказали свою безопасность, их запасов в стране хватает.

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