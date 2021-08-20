Минобороны раскрыло подробности учений "Запад-2021"

Конкретизации противника в сценарии нет

Первый замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Евгений Ильин сообщил на брифинге в пятницу, что в сценарии совместных стратегических учений "Запад-2021" нет конкретизации противника.

"Замысел учения не предполагает конкретизации противника. Противник условный. Отработка вопросов ведения военных действий против каких-либо конкретных государств не предусмотрено", - подчеркнул спикер (цитата по ТАСС).

Он уточнил при этом, что при отработке учебных вопросов будет использована условная военно-политическая обстановка. В основе сценария - эскалация конфликта противоборствующих коалиций условных государств. Имитировать действия противника будет условная Полярная республика

Как подчеркнул Ильин, учения "Запад-2021" носят сугубо оборонительный характер. Приглашены воинские контингенты Армении, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Индии, Киргизии, Монголии, Сербии и Шри-Ланки. Пройдут учения с 10 по 16 сентября.

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