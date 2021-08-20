Жена уточнила диагноз госпитализированного Бориса Щербакова

Актер попал в больницу, где ранее лечили певицу МакSим

Жена актёра Бориса Щербакова рассказала, что ее супруг лечится в больнице от пневмонии. Однако коронавируса, подчеркнула она, у него нет. Татьяна Бронзова уточнила, что у артиста нашли незначительное поражение одного легкого после проведения КТ.

Накануне 71-летний народный артист был госпитализирован в 52-ю московскую больницу, в которой незадолго до этого врачи спасали певицу МакSим. Заболел Борис Щербаков 12 августа после того, как вернулся со съемок в Крыму. Об этом kp.ru ("Комсомолке") рассказала Бронзова.

"Помимо коронавируса, сейчас гуляет и другая зараза, которая вызывает пневмонию. Очень нехорошая легочная инфекция. От нее тоже надо беречься. Я думаю, Боря ее из Крыма привез, он недавно там был на съемках", - сообщила жена актера.

Ранее Бронзова и Щербаков привились "Спутником V".

"Если бы у Бори был коронавирус, и у меня бы он тоже был, и у нашего сына… А у нас нет ничего, все тесты отрицательные. Все в нашей семье сделали прививку, поэтому никакой "короны" у нас нет", - отметила она.

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