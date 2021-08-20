Оцениваются данные за период с 2013 по 2020 год

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам в ходе рабочей поездки в Архангельскую область, что в России снизилась младенческая смертность.

"Если говорит о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%", - сказала заместитель председателя правительства (цитата по РИА "Новости").

Она при этом уточнила, что по этому направлению есть потенциал. Показатель снижается, даже несмотря на пандемию.

Ранее Голикова заявила, что по итогам первых пяти месяцев 2021 года в стране снизилась смертность от злокачественных новообразований, туберкулеза, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией.

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