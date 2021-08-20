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В России снизилась младенческая смертность

19:26
  • пятница
  • 20 августа 2021

Оцениваются данные за период с 2013 по 2020 год

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила журналистам в ходе рабочей поездки в Архангельскую область, что в России снизилась младенческая смертность.
Голикова рассказала о проблемах молодых россиян с трудоустройстом

"Если говорит о стране в целом, то за период с 2013 по 2020 год показатель младенческой смертности снизился на 43,6%", - сказала заместитель председателя правительства (цитата по РИА "Новости").

Она при этом уточнила, что по этому направлению есть потенциал. Показатель снижается, даже несмотря на пандемию.

Ранее Голикова заявила, что по итогам первых пяти месяцев 2021 года в стране снизилась смертность от злокачественных новообразований, туберкулеза, болезней, вызванных ВИЧ-инфекцией.

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