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США введут санкции против россиян из-за "Северного потока-2"

19:49
  • пятница
  • 20 августа 2021

Джо Байден также подписал указ, позволяющий ввести санкции против экспортных трубопроводов России

США введут санкции против судна и двух физических лиц в связи со строительством газопровода "Северный  поток-2". Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на Госдеп.

Администрация США по закону должна каждые три месяца отчитываться перед конгрессом о мерах, принятых против "Северного потока-2", передает "Интерфакс".

Кроме того, в пятницу стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ, позволяющий ввести санкции против экспортных трубопроводов России. Об этом говорится в распространенных Белым домом документах.

"Я издал указ о принятии дополнительных мер в отношении некоторых российских  трубопроводов, предназначенных для экспорта энергоносителей, в связи с  чрезвычайным положением в стране, объявленном в указе 14024 от 15 апреля 2021 года в связи с необычайной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности,  внешней политике и экономике Соединенных Штатов, создаваемой определенной  пагубной внешней деятельностью правительства Российской Федерации", - заявил  американский лидер в письме лидерам Конгресса (цитата по ТАСС).

Ранее Минфин США сообщил о введении санкций в отношении девяти граждан России и двух организаций. В частности, под санкции попал Институт криминалистики ФСБ и Институт экспериментальной медицины.

Обновление от 19:55 мск: госсекретарь Энтони Блинкен подтвердил, что США введут санкции против двух россиян и одного российского судна, связанных со строительством трубопровода "Северный поток 2". Имена россиян и название судна пока не приводятся.

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