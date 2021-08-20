Запуск российской автоматической станции на Луну перенесли

Связан перенос с необходимостью дополнительных исследований

Как сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе "Роскосмоса", запуск российской автоматической станции "Луна-25" с космодрома Восточный перенесен. Новые сроки - май 2022 года.

Уточняется, что связан перенос с необходимостью дополнительного подтверждения заявленных характеристик двигательной установки, приборов и агрегатов.

В пресс-службе добавили, что результаты испытаний выявили необходимость дополнительных исследований - в том числе с учетом баллистических условий перелета к Луне.

Изначально запуск был запланирован на октябрь 2021 года. Это будет первый в истории современной России отечественный аппарат на естественном спутнике Земли.

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